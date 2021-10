Tempi di rientro dei Nazionali, mercoledì tornano i serbi, gli ultimi saranno i sudamericani

Due giorni di riposo per ricaricare le batterie e ricominciare a lavorare da martedì pomeriggio, anche se al netto dei nazionali. Mercoledì faranno rientro i tre serbi così come Amrabat impegnato col Marocco. Infine si uniranno al gruppo i sudamericani che giocheranno l’ultima sfida di questo mese valida per la qualificazione al prossimo mondiale durante la notte tra giovedì e venerdì. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CASTROVILLI, SI ASPETTA IL CONSULTO MEDICO: UN MESE FA HA SUBITO UN BRUTTO TRAUMA ADDOMINALE