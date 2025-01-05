Tegola per il Monza, D'Ambrosio espulso contro il Cagliari: salterà la Fiorentina
Brutte notizie per Salvatore Bocchetti nella ripresa della sfida contro il Cagliari. Pochi minuti dopo aver subito il gol di Roberto Piccoli, il Monza è rimasto in dieci uomini per il rosso diretto ri...
Brutte notizie per Salvatore Bocchetti nella ripresa della sfida contro il Cagliari. Pochi minuti dopo aver subito il gol di Roberto Piccoli, il Monza è rimasto in dieci uomini per il rosso diretto rimediato da Danilo D'Ambrosio. Un'assenza pesante per i brianzoli che sfideranno la Fiorentina nel prossimo turno di campionato in programma lunedì 13 gennaio (ore 20:45).
DI MARZIO: “MORENO POTREBBE ANDARE A MONZA NELL’OPERAZIONE MARÍ. FIORENTINA DECIDERÀ IN SETTIMANA”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-moreno-potrebbe-andare-a-monza-nelloperazione-mari-fiorentina-decidera-in-settimana/283503/