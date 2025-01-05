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Tegola per il Monza, D'Ambrosio espulso contro il Cagliari: salterà la Fiorentina

Brutte notizie per Salvatore Bocchetti nella ripresa della sfida contro il Cagliari. Pochi minuti dopo aver subito il gol di Roberto Piccoli, il Monza è rimasto in dieci uomini per il rosso diretto ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2025 14:15
Tegola per il Monza, D'Ambrosio espulso contro il Cagliari: salterà la Fiorentina -
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Brutte notizie per Salvatore Bocchetti nella ripresa della sfida contro il Cagliari. Pochi minuti dopo aver subito il gol di Roberto Piccoli, il Monza è rimasto in dieci uomini per il rosso diretto rimediato da Danilo D'Ambrosio. Un'assenza pesante per i brianzoli che sfideranno la Fiorentina nel prossimo turno di campionato in programma lunedì 13 gennaio (ore 20:45).

DI MARZIO: “MORENO POTREBBE ANDARE A MONZA NELL’OPERAZIONE MARÍ. FIORENTINA DECIDERÀ IN SETTIMANA”

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