Labaro Viola

Notizie Dambrosio Fiorentina

Tegola per il Monza, D'Ambrosio espulso contro il Cagliari: salterà la Fiorentina

05 gennaio 2025 14:15

Sceneggiata di Vlahovic contro l'Inter, D'Ambrosio lo sfiora e lui si butta a terra con le mani sulla faccia

04 aprile 2022 12:03

Gazzetta, D'Ambrosio, folta concorrenza per lui, c'è anche la Fiorentina. L'Inter lo lascerebbe partire

29 maggio 2021 10:35

Gazzetta, D'Ambrosio lascerà l'Inter alla fine della stagione. La Fiorentina è interessata

10 maggio 2021 13:34

D'Ambrosio: "Fiorentina squadra forte, merita un'altra classifica, ma vogliamo i 3 punti"

22 luglio 2020 21:40

Nazione, D'Ambrosio dell'Inter è il nuovo nome che spunta per la difesa viola, ora è infortunato

14 gennaio 2020 10:59

Archivio

Esplora l'archivio di Dambrosio

Sett. 1
Sett. 14
Sett. 21 Sett. 19
Sett. 30 Sett. 3