Notizie Dambrosio Fiorentina

Tegola per il Monza, D'Ambrosio espulso contro il Cagliari: salterà la Fiorentina
05 gennaio 2025 14:15
Sceneggiata di Vlahovic contro l'Inter, D'Ambrosio lo sfiora e lui si butta a terra con le mani sulla faccia
04 aprile 2022 12:03
Gazzetta, D'Ambrosio, folta concorrenza per lui, c'è anche la Fiorentina. L'Inter lo lascerebbe partire
29 maggio 2021 10:35
Gazzetta, D'Ambrosio lascerà l'Inter alla fine della stagione. La Fiorentina è interessata
10 maggio 2021 13:34
D'Ambrosio: "Fiorentina squadra forte, merita un'altra classifica, ma vogliamo i 3 punti"
22 luglio 2020 21:40
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