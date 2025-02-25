Tegola in casa Napoli, infortunio per Anguissa: c'è lesione, il centrocampista salterà la Fiorentina

Tegola in casa Napoli, che perde uno dei pilastri del suo centrocampo, nonché Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense aveva avvertito un dolore muscolare nel finale della partita contro il Como....

Tegola in casa Napoli, che perde uno dei pilastri del suo centrocampo, nonché Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense aveva avvertito un dolore muscolare nel finale della partita contro il Como. Stando ai risultati degli esami strumentali, i tempi di recupero non saranno brevi: il centrocampista azzurro, come comunica il club, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, ciò significa che potrà tornare a disposizione di Antonio Conte soltanto dopo la sosta, saltando Inter, Fiorentina e Venezia.

Il comunicato del Napoli:

"Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare.

Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo".