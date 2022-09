Tegola Fiorentina, infortunio Dodò: problema muscolare al gemello mediale. Il report

Dopo la sconfitta con il Bologna, arriva un’altra butta notizia per la Fiorentina. Poco prima del termine del primo tempo Dodò è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare. In merito, la squadra viola ha reso noto il problema tramite un report ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’infortunio”.