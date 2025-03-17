Tatuaggio della Juventus incastra ladro: arrestato a Firenze per furti da 100.000 euro

A Firenze emerge un fatto di cronaca singolare. Un ladro è stato riconosciuto ed arrestato grazie allo stemma della Juve tatuato sul collo

Un tatuaggio che raffigurava lo scudetto della Juventus ha tradito un ladro a Firenze. L'uomo, accusato di aver messo a segno una serie di furti tra dicembre 2022 e ottobre 2023 in negozi di Firenze e provincia, è stato arrestato grazie a questo particolare distintivo, visibile sul suo collo, e in alcuni casi anche alle impronte digitali. La refurtiva complessiva ammonta a circa 100.000 euro, con 12 furti accertati.

L'arresto è stato effettuato in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Firenze, con l'uomo accusato di furto e riciclaggio. Secondo quanto riferito dalla procura, le indagini hanno preso piede grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che lo mostravano a volto scoperto, con il tatuaggio facilmente riconoscibile.