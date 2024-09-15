Tanti tifosi della Fiorentina a Bergamo, saranno meno di 1.200: si parte da Firenze in auto o in pullman

L'Atalanta per la prima volta giocherà nello stadio con i lavori definitivamente conclusi. Per i tifosi viola il settore intero

Alla fine il settore ospiti del rinnovato Gewiss Stadium sarà pieno. I tifosi viola al seguito della Fiorentina saranno poco meno di 1.200. Stamani dunque si muoveranno in tanti da Firenze con auto e pullman, qualcuno raggiungerà Bergamo in treno. Il contingente sarà completato dai tifosi viola che vivono al nord. Saranno tutti sistemati nello spicchio dedicato agli ospiti della restaurata e nuovissima ‘Curva Sud Morosini’. Ripartono così gli impegni anche per i sostenitori gigliati, dopo la sosta del campionato che ha dato respiro anche a loro. Prima del prossimo stop una sola trasferta e molto vicina, a Empoli, poi tre gare al Franchi con Lazio, The New Saints (debutto nel girone di Conference) e Milan. Programma tutto sommato ‘comodo’. Il vero e proprio giro d’Italia e d’Europa comincerà il 20 ottobre da Lecce. Lo scrive La Nazione

IL DISCORSO DI COMMISSO ALLA SQUADRA

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