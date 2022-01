Tandem Vlahovic-Piatek per raggiungere l’Europa: Italiano ora può anche cambiare modulo

“Vlahovic è un grande attaccante, fa tanti gol, in alcune situazioni possiamo giocare insieme se la partita lo richiede” queste le parole di Piatek in conferenza stampa ieri. Musica per le orecchie di Italiano che da tempo chiedeva un’altra soluzione offensiva da sperimentare sia quando le partite si mettevano male e si deve recuperare un risultato aumentando presenza e centimetri dentro laurea sia quando con squadre chiuse c’è bisogno di un altro spartito oltre al 4-3-3 classico. Il tandem con Vlahovic sarà importante per cercare di raggiugnere l’Europa. Lo scrive Repubblica.

