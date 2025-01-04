Taglialatela: "Il Napoli è la vera sorpresa del campionato, non la Fiorentina"

L'ex portiere di Fiorentina e Napoli ha presentato la sfida tra viola ed azzurri del Franchi che inizierà a breve

Il doppio ex della sfida di oggi pomeriggio del Franchi tra Fiorentina e Napoli, Pino Taglialatela ha parlato delle sue sensazioni sulla gara a Febbre a 90 su Vikonos web: "La Fiorentina è una buona squadra, è organizzata bene e sta facendo un gran campionato, ma per me la vera rivelazione è il Napoli perché Conte ha preso una squadra disastrata e l'ha resa di nuovo credibile dopo un anno di crisi, per me sono gli azzurri ad essere la vera sorpresa e non la Fiorentina. Conte ha grande merito per la costruzione di questo Napoli che sta sorprendendo molto e lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato."

https://www.labaroviola.com/amoruso-quarta-non-e-mai-migliorato-come-difensore-non-e-mai-stato-un-granche/283389/