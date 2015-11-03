Notizie Unione Europea Fiorentina

Trema il calcio italiano, l'Europa vuole aprire agli abbonamenti stranieri per guardare la serie A: prezzi bassissimi
02 dicembre 2023 15:34
Fitto: "Valutazione negativa dell'UE sui progetti di Firenze e Venezia. Governo lavora per risolvere"
26 aprile 2023 18:47
Renzi: "Decisione dell'UE da persone di buon senso: ora si autorizzi Fiorentina all'abbattimento delle curve"
22 aprile 2023 19:15
Commisso non potrà tornare a Firenze: l'Unione Europea apre le frontiere ma non agli USA
01 luglio 2020 10:35
Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"
24 giugno 2020 15:42
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