Notizie Tirana Fiorentina

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Tre anni per lo stadio, Casamonti: "Sia da lezione per Firenze. Volevamo ristrutturare il Franchi, ma ci hanno detto no"
18 novembre 2019 10:04
Il nuovo stadio della Fiorentina? L'assaggio arriva da Tirana, lo stadio ideato da Casamonti che lo farà anche a Firenze
18 novembre 2019 09:07
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