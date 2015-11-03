Notizie Tirana Fiorentina

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Tre anni per lo stadio, Casamonti: "Sia da lezione per Firenze. Volevamo ristrutturare il Franchi, ma ci hanno detto no"

18 novembre 2019 10:04

Il nuovo stadio della Fiorentina? L'assaggio arriva da Tirana, lo stadio ideato da Casamonti che lo farà anche a Firenze

18 novembre 2019 09:07

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