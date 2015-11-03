Notizie Settore Giovanile Fiorentina

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Tmw rivela: “Avviati i contatti per Notari del Parma per sostituire Angeloni nel settore giovanile Viola”

19 aprile 2026 11:28

Kayode ormai una certezza, Comuzzo prossimo al salto di qualità, il futuro della Fiorentina è in mano ai suoi giovani

25 marzo 2024 18:23

Ufficiale, Il centrocampista classe 2006 Fortini firma il primo contratto da professionista con la Fiorentina

20 febbraio 2024 19:00

Corvino un modello che ha fallito. Per fare calcio servono figure come Baggio e Prandelli

13 ottobre 2020 18:54

Per fare grande la Fiorentina non servono soldi, servono idee. Ce lo insegna l' Atalanta

10 ottobre 2020 19:35

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