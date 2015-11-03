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Notizie Satalino Fiorentina
ACF, ufficiale: ceduto Satalino al Sassuolo, 50% sulla futura cessione
11 agosto 2017 17:36
La Fiorentina cede a titolo definitivo al Sassuolo il portiere Giacomo Satalino classe 99
09 agosto 2017 01:51
Archivio
Esplora l'archivio di Satalino
2017
Sett. 32
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