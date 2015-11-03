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Notizie Satalino Fiorentina

ACF, ufficiale: ceduto Satalino al Sassuolo, 50% sulla futura cessione

11 agosto 2017 17:36

La Fiorentina cede a titolo definitivo al Sassuolo il portiere Giacomo Satalino classe 99

09 agosto 2017 01:51

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