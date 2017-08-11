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ACF, ufficiale: ceduto Satalino al Sassuolo, 50% sulla futura cessione

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Satalino all’U.S.Sassuolo Calcio. Il Club Viola mantiene il diritto di riscuoter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 17:36
ACF, ufficiale: ceduto Satalino al Sassuolo, 50% sulla futura cessione - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Satalino all’U.S.Sassuolo Calcio. Il Club Viola mantiene il diritto di riscuotere il 50% del prezzo di una futura cessione del calciatore.

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