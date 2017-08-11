ACF, ufficiale: ceduto Satalino al Sassuolo, 50% sulla futura cessione
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Satalino all’U.S.Sassuolo Calcio. Il Club Viola mantiene il diritto di riscuoter...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 17:36
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Satalino all’U.S.Sassuolo Calcio. Il Club Viola mantiene il diritto di riscuotere il 50% del prezzo di una futura cessione del calciatore.