La Fiorentina cede a titolo definitivo al Sassuolo il portiere Giacomo Satalino classe 99
A sorpresa arriva la cessione per il baby portiere viola Satalino che va al Sassuolo e firma un contratto di quattro anni
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 01:51
Interessantissimo colpo per la prospettiva piazzato dal Sassuolo, che ha preso dalla Fiorentina Giacomo Satalino. Il promettente portiere, classe 1999, in passato era stato spesso aggregato in prima squadra da Paulo Sousa. Quattro anni di contratto per Satalino, questa la foto che lo ritrae – dopo la firma – in compagnia di Fracesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo.
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