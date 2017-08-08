Labaro Viola

La Fiorentina cede a titolo definitivo al Sassuolo il portiere Giacomo Satalino classe 99

A sorpresa arriva la cessione per il baby portiere viola Satalino che va al Sassuolo e firma un contratto di quattro anni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 01:51
La Fiorentina cede a titolo definitivo al Sassuolo il portiere Giacomo Satalino classe 99 - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Sassuolo
Satalino
Condividi

Interessantissimo colpo per la prospettiva piazzato dal Sassuolo, che ha preso dalla Fiorentina Giacomo Satalino. Il promettente portiere, classe 1999, in passato era stato spesso aggregato in prima squadra da Paulo Sousa. Quattro anni di contratto per Satalino, questa la foto che lo ritrae – dopo la firma – in compagnia di Fracesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo.

Il responsabile del settore giovanile del Sassuolo Francesco Palmieri con Giacomo Satalino

Alfredopedullà.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok