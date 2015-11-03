Notizie San Raffaele Fiorentina

Retroscena Barone, è stato portato al San Raffaele di Milano perché la Fiorentina alloggiava a Cavenago
18 marzo 2024 11:06
Ore 7.40: la situazione di Barone rimane critica ma stabile. La notte è passata senza particolari problemi
18 marzo 2024 07:38
Aggiornamento Barone, via la squadra e Italiano. Al San Raffaele solo la moglie e i dirigenti della Società
17 marzo 2024 21:37
Raiola è vivo e scrive: "Sono incazzato perchè mi uccidono per la seconda volta in quattro mesi"
28 aprile 2022 15:01
Smentita la morte di Raiola, si trova in gravissime condizioni al San Raffaele. Zangrillo: "Indignato"
28 aprile 2022 14:40
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