Labaro Viola

Notizie San Raffaele Fiorentina

Retroscena Barone, è stato portato al San Raffaele di Milano perché la Fiorentina alloggiava a Cavenago

18 marzo 2024 11:06

Ore 7.40: la situazione di Barone rimane critica ma stabile. La notte è passata senza particolari problemi

18 marzo 2024 07:38

Aggiornamento Barone, via la squadra e Italiano. Al San Raffaele solo la moglie e i dirigenti della Società

17 marzo 2024 21:37

Raiola è vivo e scrive: "Sono incazzato perchè mi uccidono per la seconda volta in quattro mesi"

28 aprile 2022 15:01

Smentita la morte di Raiola, si trova in gravissime condizioni al San Raffaele. Zangrillo: "Indignato"

28 aprile 2022 14:40

Si aggravano le condizioni di Raiola, ricoverato in terapia intensiva per malattia polmonare

20 gennaio 2022 21:54

Archivio

Esplora l'archivio di San Raffaele

Sett. 12 Sett. 11
Sett. 17 Sett. 3