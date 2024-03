Retroscena Barone, è stato portato al San Raffaele di Milano perché la Fiorentina alloggiava a Cavenago

Firenze e il popolo viola restano con il fiato sospeso per le condizioni di Barone. Il direttore generale della Fiorentina si trova in terapia intensiva nell’ospedale di San Raffaele a Milano dopo il grave malore avuto ieri dopo le 15. La scelta di portarlo al San Raffaele e non all’ospedale di Bergamo (dove era in programma la partita contro l’Atalanta) è legata alla distanza davvero minima tra l’albergo in cui alloggiava la Fiorentina e l’ospedale. Infatti il ritiro della squadra viola pre Atalanta era a Cavenago, comune che dista solo 15 minuti dal San Raffaele. Le condizioni di Barone sono apparse immediatamente gravissime.