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Notizie Roggi Fiorentina Fiorentina
Esclusiva Roggi: "Le priorità di Corvino sono la sostituzione di Badelj e la situazione di Babacar"
12 gennaio 2018 18:51
Esclusiva Roggi: "Resto ottimista, il lavoro di Pioli e Corvino si vedrà col tempo ed i Dv torneranno a Firenze"
20 novembre 2017 18:14
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