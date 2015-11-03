Notizie Riapertura Stadi Fiorentina

Nardella: "Riaprire gli spalti può diventare un problema serio"
21 settembre 2020 14:44
Spadafora: "Potranno assistere mille persone agli eventi all'aperto"
18 settembre 2020 13:36
Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"
15 settembre 2020 16:32
Abete: "Riapertura degli stadi? Non è questo il momento opportuno"
23 agosto 2020 17:49
TMW, ipotesi riapertura stadi? Possibile, si attende il rapporto del Comitato Scientifico
29 febbraio 2020 17:25
Archivio