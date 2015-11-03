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Notizie Riapertura Stadi Fiorentina

Nardella: "Riaprire gli spalti può diventare un problema serio"

21 settembre 2020 14:44

Spadafora: "Potranno assistere mille persone agli eventi all'aperto"

18 settembre 2020 13:36

Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"

15 settembre 2020 16:32

Abete: "Riapertura degli stadi? Non è questo il momento opportuno"

23 agosto 2020 17:49

TMW, ipotesi riapertura stadi? Possibile, si attende il rapporto del Comitato Scientifico

29 febbraio 2020 17:25

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