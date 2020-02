Cinque partite rinviate al 13 maggio per Coronavirus e campionato nel caos. Come appreso da Tmw, però, la situazione potrebbe migliorare in vista della prossima giornata di campionato. Fonti ministeriali fanno trapelare come il Ministro Vincenzo Spadafora abbia espresso soddisfazione per la collaborazione che in queste ore è stata dimostrata da FIGC e Leghe Calcio e anche dal CONI.

Si apprende inoltre che è atteso nel pomeriggio un rapporto aggiornato da parte del Comitato Scientifico. Sulla base dell’andamento dei dati aggiornati, si potrà ipotizzare, per la parte sportiva, un restringimento dei divieti alle tre regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, consentendo che le partite nelle altri regioni, a partire dalla prossima giornata, si svolgano a porte aperte. È pero probabile che sarà vietato alle tifoserie provenienti dalle suddette 3 regioni di spostarsi per le trasferte. Inoltre le zone maggiormente interessate da Coronavirus potrebbero essere catalogate per colori in base alla gravità dei contagi.

