Notizie Petrone Fiorentina

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Petrone: "Vanoli deve mettere dei big in panchina, per scuoterli e per testare il carattere dei giocatori"
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Manager di Baggio: "Mi ha insegnato il rispetto dei tifosi, quando era a Firenze non voleva scappare da loro"
22 maggio 2021 11:30
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