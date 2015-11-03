Notizie Petrone Fiorentina

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Petrone: "Vanoli deve mettere dei big in panchina, per scuoterli e per testare il carattere dei giocatori"

07 dicembre 2025 17:38

Manager di Baggio: "Mi ha insegnato il rispetto dei tifosi, quando era a Firenze non voleva scappare da loro"

22 maggio 2021 11:30

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