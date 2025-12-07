7 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:03

Petrone: “Vanoli deve mettere dei big in panchina, per scuoterli e per testare il carattere dei giocatori”

7 Dicembre · 17:38

Mario Petrone a Radio FirenzeViola analizza il momento della Fiorentina tra mercato, modulo e gestione dello spogliatoio.

L’allenatore Mario Petrone ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, queste sono le sue parole: “Non bello, ma vedi il carattere di Mandragora e Gudmundsson lo ha lasciato tirare e ha segnato, ma qui mancano i gol degli attaccanti e poi servirebbe l’intervento del presidente. La Fiorentina ora ha delle partite importantissime e scontri diretti a partire da quello con il Verona. Vincere domanica darebbe input per fare bene le altre del girone di andata”.

Sulla possibilità di big in panchina: “Secondo me Vanoli lo farà, per scuoterli e per testare il carattere dei giocatori. Lo spogliatoio è fatto di uomini. Vanoli lo sta dicendo che vuole vedere uomini, anche alla luce del mercato, devono aver capito la lezione e la capacità di tirare fuori gli artigli. Ora però devono fare quadrato e se il tecnico vede giocatori che non riescono a sterzare deve prendere provvedimenti. E poi devono affrontare le partite con maggior spensieratezza, altrimenti non vinci”.

Sul modulo: “Dal punto di vista tecnico e tattico sul mercato in estate si sarà seguita la linea di Pioli, per un gioco col trequartista e senza esterni, erano scelte mirate ma con il senno di poi manca un uomo che salti l’uomo sugli esterni. Credo però che bisogna cambiare mentalità e fare un calcio offensivo, io ci proverei. Da qua a gennaio devi valutare l’organico a 360° e non dargli un assetto offensivo non darebbe all’allenatore il metro di giudizio giusto”

