Labaro Viola

Notizie Parades Fiorentina

Parades ammette: "Contro il Psg abbiamo giocato meglio rispetto alla partita contro la Fiorentina"

09 settembre 2022 19:37

Retroscena di mercato di Lo Monaco: "Volevo portare Paredes alla Fiorentina per sostituire Pizarro"

15 settembre 2021 22:03

Tuttosport, la Fiorentina oltre a Torreira vuole Parades. E spunta Pavoletti

28 agosto 2020 12:15

Su Parades non c'è solo la Fiorentina, lo vuole la Juventus di Pirlo

25 agosto 2020 13:28

La Roma e Spalletti pazzi di Borja Valero, il piano per arrivare al centrocampista spagnolo

28 aprile 2016 19:26

Archivio

Esplora l'archivio di Parades

Sett. 36
Sett. 37
Sett. 35
Sett. 17