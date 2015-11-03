Notizie Pablo Daniel Osvaldo Fiorentina

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Perugi: "Chiesa lo farei capitano a prescindere dalla permanenza o meno di Pezzella"
28 maggio 2020 11:41
Osvaldo: "La gente mi da del pazzo solo perchè ho seguito i miei sentimenti. Non potevo bere e fumare. La musica..."
06 settembre 2018 15:41
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