Labaro Viola

Notizie Pablo Daniel Osvaldo Fiorentina

Perugi: "Chiesa lo farei capitano a prescindere dalla permanenza o meno di Pezzella"

28 maggio 2020 11:41

Osvaldo: "La gente mi da del pazzo solo perchè ho seguito i miei sentimenti. Non potevo bere e fumare. La musica..."

06 settembre 2018 15:41

Archivio

Esplora l'archivio di Pablo Daniel Osvaldo

Sett. 22
Sett. 36