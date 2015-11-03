Notizie Moviola Cagliari Fiorentina Fiorentina

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Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere

24 gennaio 2022 11:06

Moviola: il Corriere reclama un rigore non dato al Cagliari. Giusta espulsione a Joao Pedro, regolare il gol...

23 dicembre 2017 09:24

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