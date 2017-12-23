Moviola: il Corriere reclama un rigore non dato al Cagliari. Giusta espulsione a Joao Pedro, regolare il gol...

Questa la moviola di Cagliari-Fiorentina 0-1 a cura del Corriere dello SportCORRIERE DELLO SPORT – Di Bello è tornato dopo una settimana di stop. Giusto non sanzionare la gomitata di Veretout a Ionita...

Questa la moviola di Cagliari-Fiorentina 0-1 a cura del Corriere dello Sport

CORRIERE DELLO SPORT – Di Bello è tornato dopo una settimana di stop. Giusto non sanzionare la gomitata di Veretout a Ionita, intervento involontario. Il primo cartellino giallo è per Hugo: entra in ritardo su Pavoletti che più tardi protesta per una trattenuta in area di Astori. Rigore? Poteva starci. A 20’ dalla fine arriva l’ammonizione anche per Joao Pedro: simulazione. Il brasiliano si butta in area viola cercando il contatto con Chiesa, che in realtà non c’è perché il giocatore della Fiorentina leva il piede. Nessuna protesta. Regolare il gol di Babacar, che parte dietro la linea dei difensori al momento del cross di Chiesa. Pestone di Joao Pedro a Chiesa a gioco fermo: Di Bello si consulta col Var e lo espelle – giustamente – dopo aver rivisto l’azione al video. Curioso il giallo a Chiesa, per essere rientrato in campo senza l’ok dell’arbitro.