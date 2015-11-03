Notizie Morgia Fiorentina

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Morgia: "Fortini fondamentale per la Viola ma va fatto giocare, lo trattano come uno della Primavera"

04 febbraio 2026 16:16

Morgia: "Fortini deve giocare con più continuità. Ha già dimostrato il suo valore alla Juve Stabia"

23 ottobre 2025 16:03

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