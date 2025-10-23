23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Morgia: “Fortini deve giocare con più continuità. Ha già dimostrato il suo valore alla Juve Stabia”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Morgia: “Fortini deve giocare con più continuità. Ha già dimostrato il suo valore alla Juve Stabia”

Redazione

23 Ottobre · 16:03

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 16:03

TAG:

FortiniMorgia

Condividi:

di

Il responsabile del settore giovanile della Lucchese esalta le caratteristiche di Fortini, ritenendolo pronto al grande salto

Massimo Morgia, responsabile del settore giovanile della Lucchese, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando dei settori giovanili italiani e di Nicolò Fortini: “Simone Fortini, padre di Nicolò, l’ho allenato sin da quando era piccolo e mi ha sempre seguito in tutte le squadre. E’ stato un giocatore sfortunato, che ha subito un brutto infortunio quando aveva 20 anni. Io credo che Nicolò Fortini abbia dimostrato il suo valore l’anno scorso alla Juve Stabia, in una piazza non semplice e con un allenatore di carattere come Pagliuca, ma si è guadagnato la titolarità. Noi ancora in Italia abbiamo paura di lanciare ragazzi giovani”.

Aggiunge: “Penso che la continuità la dà le presenze in campo, bisogna avere il coraggio di farlo. Ieri ho visto che il Barcellona ha fatto giocare un 2008 e gioca comunque ad alto livello. Se guardiamo la nostra storia, Maldini o Rivera hanno iniziato a giocare da titolarissimi fin da giovani. E’ cambiato il modo di vivere il calcio, al giorno d’oggi molti ragazzi si accontentano dell’ora e mezzo di allenamento e non fanno altro”.

Conclude: “Fortini è un ragazzo nato per il calcio moderno, perché mette insieme oltre alla tecnica individuale anche una grande cambio di passo, che è fondamentale per chi gioca in fascia. E’ un giocatore che è migliorato molto nella fase di non possesso alla Juve Stabia, mentre aveva innata la capacità di attaccare quando la squadra è in possesso di palla”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio