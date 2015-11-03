Notizie Morfeo Fiorentina

Morfeo: "Una A senza Fiorentina non si può immaginare. Non vorrei essere nei panni di Vanoli"
07 marzo 2026 10:20
Morfeo: “Prandelli un secondo padre. Firenze? Non avevano capito niente, mi accusavano di non impegnarmi”
24 novembre 2025 08:53
Repubblica: "Sottil deve capire se è un Morfeo tecnico ma inutile, o un Baiano che manca come il pane"
09 aprile 2022 13:13
Morfeo: "Mi dispiace per Prandelli. Per fare quel tipo di scelta, c'è sempre qualcosa sotto"
26 marzo 2021 09:56
Esclusiva, alla scoperta del Vc Gorizia: " Sventoliamo il giglio in terra friulana. Fra pallone e buon cibo"
30 ottobre 2020 18:02
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