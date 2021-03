Morfeo: “Mi dispiace per Prandelli. Per fare quel tipo di scelta, c’è sempre qualcosa sotto”

“Scelta di Prandelli? Sono dispiaciuto – ha detto l’ex Fiorentina Domenico Morfeo al Corriere Fiorentino e perchè so che allenare è una cosa che gli è sempre piaciuta. Il suo mondo, la sua vita. Però, quando uno come lui arriva a fare delle scelte così, che sono personali, quando uno decide di non continuare un’avventura iniziata con tanto entusiasmo, significa che sotto qualcosa c’è. Non è uno che vuol rimanere per forza fino alla fine per prendere l’ultimo stipendio, lo ha dimostrato anche in passato”.

LEGGI ANCHE, ACHINI, TANTI “LIKE” DA PARTE DEI CALCIATORI SUI SOCIAL PER IL SUO RITORNO ALLA FIORENTINA