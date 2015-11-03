Notizie Massimo Tecca Fiorentina

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Esclusiva Tecca: "I viola possono andare in finale. Chiesa? Spero rimanga a Firenze. Vedrei bene Sarri dopo Pioli..."

21 marzo 2019 10:27

Il pasticcio di Massimo Tecca su Sky Sport durante Fiorentina - Sassuolo, inverte il calendario viola, il risultato è imbarazzante

03 dicembre 2017 17:49

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