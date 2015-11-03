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Notizie Massimo Tecca Fiorentina
Esclusiva Tecca: "I viola possono andare in finale. Chiesa? Spero rimanga a Firenze. Vedrei bene Sarri dopo Pioli..."
21 marzo 2019 10:27
Il pasticcio di Massimo Tecca su Sky Sport durante Fiorentina - Sassuolo, inverte il calendario viola, il risultato è imbarazzante
03 dicembre 2017 17:49
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