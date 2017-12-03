Il pasticcio di Massimo Tecca su Sky Sport durante Fiorentina - Sassuolo, inverte il calendario viola, il risultato è imbarazzante

Non è stato un pomeriggio felicissimo per il telecronista di Sky Sport Massimo Tecca, il giornalista ha invertito le partite in casa con quelle in trasferta della Fiorentina in questa stagione. E quin...

Non è stato un pomeriggio felicissimo per il telecronista di Sky Sport Massimo Tecca, il giornalista ha invertito le partite in casa con quelle in trasferta della Fiorentina in questa stagione. E quindi questo ha fatto nascere una serie infinita di strafalcioni nel corso della sua telecronaca: "La squadra viola non perde in casa dalla prima partita contro l'inter nel mese di agosto, faceva molt o caldo" oppure "Da ricordare a Firenze quest'anno la vittoria per 5-0 contro il Verona in casa" o anche "preziosa la vittoria in trasferta contro il Torino per 3 a 0". Insomma, il giornalista di Sky ha seguito poco la Fiorentina in questa stagione, e il risultato non gli ha fatto fare una bella figura...