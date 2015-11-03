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Notizie Margiotta Fiorentina

Esclusiva Margiotta (Mondo Inter): "A Firenze per vincere, Spalletti sarà concreto. Esperimenti solo dopo la sosta..."

05 gennaio 2018 11:29

Margiotta: "Accordo con l'Inter fatto, per Berna 42 milioni più bonus. L'annuncio la prima di luglio..."

16 giugno 2017 17:47

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