Esclusiva Margiotta (Mondo Inter): "A Firenze per vincere, Spalletti sarà concreto. Esperimenti solo dopo la sosta..."

Enzo Margiotta, direttore di Mondointer.it, ha sintetizzato il momento nerazzurro ai microfoni di Labaroviola.com: "Sarà un'Inter estremamente concreta quella che domani affronterà la Fiorentina: Spal...

Enzo Margiotta, direttore di Mondointer.it, ha sintetizzato il momento nerazzurro ai microfoni di Labaroviola.com: "Sarà un'Inter estremamente concreta quella che domani affronterà la Fiorentina: Spalletti rimanderà ogni eventuale esperimento a dopo la sosta, in campo ci andrà l’11 più affidabile possibile per cercar di giungere al successo. Un risultato positivo a Firenze consoliderebbe il morale nerazzurro, oltre a dare serenità per i successivi 15 giorni. Al contrario, una sconfitta rannuvolerebbe il cielo sopra la testa di Icardi e compagni".