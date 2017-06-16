Margiotta: "Accordo con l'Inter fatto, per Berna 42 milioni più bonus. L'annuncio la prima di luglio..."
Così Enzo Margiotta, giornalista di MondoInter.it, da anni vicinissimo alle vicende nerazzurre: "Dopo aver trovato l'accordo con la Fiorentina per il suo cartellino (42 milioni più 4 di bonus) oggi l'...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 17:47
Così Enzo Margiotta, giornalista di MondoInter.it, da anni vicinissimo alle vicende nerazzurre: "Dopo aver trovato l'accordo con la Fiorentina per il suo cartellino (42 milioni più 4 di bonus) oggi l'Inter ha formulato la sua offerta d'ingaggio a Bernardeschi, quinquennale da 3,5 milioni a stagione. A Milano aspettano una risposta entro e non oltre la fine giugno, c'è la volontà di annunciarlo la prima settimana di luglio".