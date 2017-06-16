Labaro Viola

Margiotta: "Accordo con l'Inter fatto, per Berna 42 milioni più bonus. L'annuncio la prima di luglio..."

Così Enzo Margiotta, giornalista di MondoInter.it, da anni vicinissimo alle vicende nerazzurre: "Dopo aver trovato l'accordo con la Fiorentina per il suo cartellino (42 milioni più 4 di bonus) oggi l'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 17:47
Margiotta: "Accordo con l'Inter fatto, per Berna 42 milioni più bonus. L'annuncio la prima di luglio..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Inter
Bernardeschi
Margiotta
Condividi

Così Enzo Margiotta, giornalista di MondoInter.it, da anni vicinissimo alle vicende nerazzurre: "Dopo aver trovato l'accordo con la Fiorentina per il suo cartellino (42 milioni più 4 di bonus) oggi l'Inter ha formulato la sua offerta d'ingaggio a Bernardeschi, quinquennale da 3,5 milioni a stagione. A Milano aspettano una risposta entro e non oltre la fine giugno, c'è la volontà di annunciarlo la prima settimana di luglio".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok