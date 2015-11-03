Notizie Lerda Fiorentina

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Lerda: "La Fiorentina è la squadra più deludente del campionato. Pioli sta faticando"

03 ottobre 2025 15:50

Bruno: "Lerda mi chiamò terrone di m***a. Lo presi a pugni con Bati nel sottopassaggio"

27 aprile 2024 21:15

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