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Lerda: "La Fiorentina è la squadra più deludente del campionato. Pioli sta faticando"

L'ex tecnico granata analizza la situazione in casa Fiorentina dopo i brutti risultati di inizio campionato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2025 15:50
Lerda: "La Fiorentina è la squadra più deludente del campionato. Pioli sta faticando" - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Franco Lerda, ex allenatore del Torino, ha parlato a TMW: "Ho visto una partita dei granata allo stadio, quella contro la Fiorentina. Non mi era dispiaciuto, ha fatto una buona gara e ai punti meritava qualcosa in più”. 

Aggiunge: "E’ la squadra che sta deludendo di più. Pioli è uno degli allenatori più bravi in assoluto. Hanno voluto alzare il livello prendendo un allenatore importante però fa fatica. Firenze è una piazza esigente che vuole fare sempre di più. Ma non è facile. Si lavora, si dà fiducia a ciò che si fa. Il parco calciatori della Fiorentina è importante. Occorre ricompattarci. Bisogna lavorare, tapparsi le orecchie e avere fiducia”.

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