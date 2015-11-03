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Notizie Lech Fiorentina

Scugnizzo viola:” Questa sera l’abbiamo vinta noi in Fiesole! Sul 0-3 abbiamo spinto fino alla morte! Avanti Firenze!”

21 aprile 2023 00:34

Dalla Polonia: "Al Lech non poteva andare peggio, buon sorteggio per la Fiorentina. Tutto esaurito a Poznan"

18 marzo 2023 16:30

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