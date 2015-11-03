Notizie Lech Fiorentina

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Scugnizzo viola:” Questa sera l’abbiamo vinta noi in Fiesole! Sul 0-3 abbiamo spinto fino alla morte! Avanti Firenze!”
21 aprile 2023 00:34
Dalla Polonia: "Al Lech non poteva andare peggio, buon sorteggio per la Fiorentina. Tutto esaurito a Poznan"
18 marzo 2023 16:30
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