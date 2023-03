Dalla Polonia: “Al Lech non poteva andare peggio, buon sorteggio per la Fiorentina. Tutto esaurito a Poznan”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista polacco, Tomasz Tomaszewski, ha così parlato del sorteggio che vedrà affrontarsi Fiorentina e Lech Poznan per i quarti di finale di Conference League: “Un buon sorteggio per la Fiorentina, al contrario per il Lech… Non poteva andare peggio. I viola sono una bella squadra, con una grande storia e una città bellissima. E’ previsto già tutto esaurito per la prima sfida, sarà una serata speciale. E’ una sfida molto attesa, nonostante la squadra sia molto concentrata per raggiungere gli obiettivi in campionato. Tifosi a Firenze? Raggiungeranno il limite massimo. Non saprei dire una cifra, magari 5mila”.