Notizie Landucci Fiorentina

Landucci(ex Juve): "Kean? nessun segreto, aveva bisogno di fiducia, può fare 15-20 gol"
29 ottobre 2024 22:16
Landucci: "De Gea esplosivo sui due rigori, ma che parata su Chukwueze!"
08 ottobre 2024 09:53
Landucci contro Spalletti, scontro duro nello spogliatoio: "Pelato di mer**, ti mangio il cuore"
25 aprile 2023 11:38
Landucci: "La salvezza ancora è da raggiungere. La Fiorentina fa parte della mia vita"
23 aprile 2021 12:05
Vice Allegri: "Se Commisso chiamasse Max parlerebbe con la Fiorentina. Conosce bene piazza e squadra"
24 novembre 2020 20:29
(FOTO)"Insieme più di 1000 partite in viola.." Pin e la rimpatriata fra gli ex viola..
19 febbraio 2020 14:26
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