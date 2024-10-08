Landucci: "De Gea esplosivo sui due rigori, ma che parata su Chukwueze!"

Il sogno di chi come lui ricopre quel ruolo è quello di parare due rigori nella stessa partita e lui ci è riuscito

Marco Landucci, ex vice allenatore della Juventus di Allegri, a La Nazione ha parlato così di De Gea: "Valore aggiunto. Marco Landucci, ex portiere viola tra il 1986 e il 1991, ha due parole semplici semplici per descrivere non solo la super prova di De Gea col Milan ma anche quello che l’estremo difensore può rappresentare: «Una prova straordinaria. Il sogno di chi come lui ricopre quel ruolo è quello di parare due rigori nella stessa partita e lui ci è riuscito, ma la carriera importante che ha alle spalle parla per lui» spiega il vice di Max Allegri: «Sui due rigori è stato esplosivo perché sia Theo che Abraham avevano calciato forte e angolato. Ma penso che la parata più difficile sia stata quella su Chukwueze, perché il tiro era deviato e aveva molti giocatori davanti. Fra l’altro stare un anno fermo non è banale: per questo ero curioso di rivederlo all’opera dopo Manchester. Stare fermo, però, gli ha trasmesso gli stimoli per rimettersi in discussione".

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