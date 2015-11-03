Notizie Kouame Fiorentina Fiorentina

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Kouamé: "Palladino preferisce schierarmi da centravanti, i gol arriveranno. Siamo un gruppo unito"
20 novembre 2024 16:36
"Kouamé ha tutte le possibilità di diventare importante per la Fiorentina. Metterà in difficoltà Italiano "
17 agosto 2022 22:35
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