Notizie Kouame Fiorentina Fiorentina

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Kouamé: "Palladino preferisce schierarmi da centravanti, i gol arriveranno. Siamo un gruppo unito"

20 novembre 2024 16:36

"Kouamé ha tutte le possibilità di diventare importante per la Fiorentina. Metterà in difficoltà Italiano "

17 agosto 2022 22:35

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