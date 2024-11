Kouamé: “Palladino preferisce schierarmi da centravanti, i gol arriveranno. Siamo un gruppo unito”

Christian Kouamé è stato intervistato da Radio Sportiva, dove ha parlato del percorso della Fiorentina di Palladino in questa stagione. Le parole dell’attaccante viola:

“Questa città è diventata la mia casa da quando sono arrivato in Italia. Con Italiano giocavo spesso sulla fascia, ma Palladino preferisce schierarmi come centravanti e mi chiede di dare una mano alla squadra. Sono certo che presto arriveranno anche i gol.

Kean è un giocatore fantastico, e tutti noi lo abbiamo sostenuto nei periodi difficili, quando non segnava come sta facendo ora. Sta vivendo un momento fantastico e lo merita, soprattutto dopo anni aver passato dei momenti difficili.

Le mie parole dopo l’Empoli? Sono state un po’ fraintese. I miei compagni hanno compreso il mio messaggio, ed è questo che conta. Siamo un gruppo unito, e ora ognuno di noi sa cosa dobbiamo fare.

Ora dobbiamo andare a Como e giocare con lo spirito della Fiorentina, puntando a conquistare i tre punti. Non sarà una partita facile. È fondamentale vincere anche fuori casa, non solo davanti al nostro pubblico. Colgo l’occasione per ringraziare i tifosi, che ci fanno sentire tutto il loro sostegno, anche in situazioni difficili come quella di avere una parte dello stadio chiusa”.

