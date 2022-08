“Kouamé ha tutte le possibilità di diventare importante per la Fiorentina. Metterà in difficoltà Italiano “

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Roberto Venturato, allenatore di Christian Kouamé ai tempi del Cittadella, ha parlato del centravanti dentro le gerarchie della Fiorentina: “Christian è un ragazzo straordinario, l’ho sempre detto. Ha valori e qualità importanti. Dopo il lungo infortunio non ha vissuto un periodo facile, ma ha ancora tutte le possibilità di diventare un calciatore importante per la Fiorentina. A Cittadella, con me, giocava in un attacco a due punte, ma può giocare ovunque in attacco, vista la sua velocità. Conoscendolo credo che abbia dato tutto per mettere in difficoltà Italiano e convincerlo a dargli un’opportunità. Con la Cremonese ha giocato molto bene”.