Notizie Hubner Fiorentina

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Hubner: "La Fiorentina mi sta stupendo, può dire la sua fino in fondo. Kean si è sbloccato mentalmente"

20 novembre 2024 18:13

Hubner difende Simeone: "Le difficoltà ci stanno, ha cambiato compagni e deve ancora trovare l’intesa"

06 novembre 2018 17:46

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