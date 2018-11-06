Hubner difende Simeone: "Le difficoltà ci stanno, ha cambiato compagni e deve ancora trovare l’intesa"
Dario Hubner a Radio Sportiva:Simeone? Le difficoltà ci stanno per un attaccante, ha cambiato qualche compagno e deve ancora trovare l’intesa, non penso sia diventato scarso, era un buon attaccante l’...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 17:46
Dario Hubner a Radio Sportiva:
Simeone? Le difficoltà ci stanno per un attaccante, ha cambiato qualche compagno e deve ancora trovare l’intesa, non penso sia diventato scarso, era un buon attaccante l’anno scorso e lo è ancora, bisogna lasciarlo tranquillo.