Hubner: “La Fiorentina mi sta stupendo, può dire la sua fino in fondo. Kean si è sbloccato mentalmente”

Sul momento positivo della Fiorentina, è intervenuto anche l’ex centravanti Dario Hübner, rimasto piacevolmente impressionato dalla squadra viola. Ecco le sue parole a Oggisportnotizie.it: “Con sei squadre nel giro di così pochi punti non può che essere un campionato bello. Club come Lazio e Fiorentina lì non te li aspetti. Con Champions e coppe, potrebbero dire la loro”.

Su Moise Kean: “Ha trovato una squadra che riesce finalmente a valorizzarlo. Forse si è sbloccato mentalmente grazie al trasferimento, indubbiamente gli ha fatto bene. Insieme a Retegui sta migliorando molto e questo non è che un bene per la nostra Nazionale. Entrambi mi piacciono tanto”.