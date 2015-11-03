Notizie Genoa Channel Fiorentina

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Ballardini: "Fiorentina rivelazione del campionato. Dovremo agire da squadra dal primo all'ultimo istante"

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Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."

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