Notizie Foligno Fiorentina

Italiano: "Contusione per Callejon. Dispiace non aver avuto a disposizione i sei Nazionali"
25 luglio 2021 19:18
Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno finisce 11-0. Vlahovic mette la firma su 7 gol
25 luglio 2021 18:37
Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno: Callejon out per infortunio dopo il gol. Problema alla caviglia
25 luglio 2021 17:17
Fiorentina-Foligno calcio d'inizio alle 17.00. Tridente Sottil-Kokorin-Callejon. Vlahovic parte dalla panchina
25 luglio 2021 16:05
CorSport, Biraghi, ieri ha lasciato prima il campo, oggi potrebbe restare a riposo nell'amichevole con il Foligno
25 luglio 2021 09:14
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