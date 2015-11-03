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Notizie Foligno Fiorentina

Italiano: "Contusione per Callejon. Dispiace non aver avuto a disposizione i sei Nazionali"

25 luglio 2021 19:18

Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno finisce 11-0. Vlahovic mette la firma su 7 gol

25 luglio 2021 18:37

Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno: Callejon out per infortunio dopo il gol. Problema alla caviglia

25 luglio 2021 17:17

Fiorentina-Foligno calcio d'inizio alle 17.00. Tridente Sottil-Kokorin-Callejon. Vlahovic parte dalla panchina

25 luglio 2021 16:05

CorSport, Biraghi, ieri ha lasciato prima il campo, oggi potrebbe restare a riposo nell'amichevole con il Foligno

25 luglio 2021 09:14

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Sett. 29