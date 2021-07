Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno finisce 11-0. Vlahovic mette la firma su 7 gol

Seconda uscita stagionale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Alle ore 17.00 sfida contro la Polisportiva C4 Foligno. Presente all’amichevole anche il figlio del presidente Commisso, Joseph. Clima caldo a Moena nonostante la pioggia vista la presenza dei tifosi della Curva Fiesole.

La Fiorentina all’inizio del primo tempo attacca soprattuto sull’asse di destra, Venuti-Callejon. Primo tiro viola da parte di Riccardo Sottil al 9′ ma la palla è finita alta. All’11 minuto gol di Callejon, bellissimo taglio dello spagnolo che poi però resta a terra dolorante. Problema al piede destra dopo l’impatto con il palo. Al suo posto Agostinelli. Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno 1-0. Al 18′ bella trama di gioco dei viola, in gol Duncan e 2-0 Fiorentina. Al 37′ Kokorin steso in area di rigore, va dal dischetto Bonaventura e firma il 3-0. Al 45′ bell’azione della Fiorentina, Agostinelli mette dentro un bel pallone per Kokorin il quale schiaccia troppo la palla.

Italiano per questo secondo tempo ha totalmente cambiato la formazione, giocano tutti coloro che erano in panchina. Al 2′ minuto della ripresa gol di Dusan Vlahovic per il 4-0 della formazione gigliata. Al 3′ doppietta per il bomber serbo che mette dentro il tiro respinto dal palo di Saponara. Al 10′ assist di Maleh per Vlahovic. Tripletta del bomber serbo che firma il 6-0. Molto bene l’asse Maleh-Vlahovic che crea diverse insidie alla difesa del Foligno. Saponara viene steso in area dal portiere del Foligno. Dal dischetto Vlahovic firma il 7-0. Al 27′ ancora l’attaccante serbo, 8-0. Autogol del Foligno, 9-0 per i viola. Sesto gol per Dusan Vlahovic e 10-0 Fiorentina. 11-0 viola, settimo gol per il fuoriclasse serbo.

